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12 февраля 2017, 13:04 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Хизер Бергсма одержала победу на дистанции 1500 м на ЧМ в Корее

КАННЫН (Южная Корея), 12 фев — Р-Спорт. Американка Хизер Бергсма одержала победу на дистанции 1500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в южнокорейском Канныне.

Бергсма в воскресенье показала время 1 минута 54,08 секунды. Второе место у голландки Ирен Вюст (отставание — 0,11 секунды). Замкнула тройку лидеров японка Михо Такаги (+1,04).

Лучшей из россиянок стала Ольга Граф, занявшая 7-е место (+3,35). Екатерина Шихова стала 9-й (+3,65), Екатерина Лобышева — 11-й (+4,22).

Бергсма ранее на чемпионате выиграла золото на дистанции 1000 метров.

Этот турнир стал первым международным стартом для олимпийской конькобежной арены, которая через год примет Олимпийские игры.
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