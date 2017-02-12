Конькобежка Хизер Бергсма одержала победу на дистанции 1500 м на ЧМ в Корее

Бергсма в воскресенье показала время 1 минута 54,08 секунды. Второе место у голландки Ирен Вюст (отставание — 0,11 секунды). Замкнула тройку лидеров японка Михо Такаги (+1,04).

Лучшей из россиянок стала Ольга Граф, занявшая 7-е место (+3,35). Екатерина Шихова стала 9-й (+3,65), Екатерина Лобышева — 11-й (+4,22).

Бергсма ранее на чемпионате выиграла золото на дистанции 1000 метров.

Этот турнир стал первым международным стартом для олимпийской конькобежной арены, которая через год примет Олимпийские игры.