Александр Кулижников, отец трёхкратного чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратного чемпиона мира в спринте Павла Кулижникова назвал эту победу сомнительной, обратившись к голландскому спортсмену в комментариях в его аккаунте в «Фейсбуке».



«Поздравляю с победой. Наконец мы увидели твою улыбку, а не слёзы. Думаю, ты не будешь спорить, что в твоей победе большую роль сыграла англосаксонская, сомнительная организация под названием ВАДА, которая в начале 2016 года отправила в тяжёлый нокаут твоего принципиального соперника и с ним более 200 спортсменов Восточной Европы. (Не находишь, что это подозрительно?)



Многие, как и Павел, так и не смогли восстановиться после преступной халатности ВАДА, включившей в запрещённый список мельдоний, который, как потом выяснилось, может оставаться в организме более одного года. К сожалению, ВАДА стала удобным инструментом в руках США по устранению геополитических конкурентов, поэтому, пока эта организация существует в таком виде, можете и дальше радоваться своим сомнительным победам», — написал Александр Кулижников.