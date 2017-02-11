Кореец Хван Дэ Хон победил на дистанции 1000 м на этапе КМ по шорт-треку в Минске

Хван Дэ Хон показал время 1 минута 25,800 секунды. Второе место занял представитель Нидерландов Шинки Кнегт (1.25,810), третье — Нурберген Жумагазиев (1.26,378) из Казахстана.

Россиянин Павел Ситников в финале Б был дисквалифицирован.

У женщин на дистанции 1000 м победила китаянка Лю Ян с результатом 1 минута 34,413 секунды. Второй стала японка Сионе Каминага (1.34,546), третья — итальянка Синтия Маскитто (1.34,669).

Екатерина Константинова и Татьяна Бородулина выбыли из дальнейшей борьбы в четвертьфинале.