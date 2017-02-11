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11 февраля 2017, 19:04 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Кореец Хван Дэ Хон победил на дистанции 1000 м на этапе КМ по шорт-треку в Минске

Южнокорейский спортсмен Хван Дэ Хон победил на дистанции 1000 метров на заключительном этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Минске.

Хван Дэ Хон показал время 1 минута 25,800 секунды. Второе место занял представитель Нидерландов Шинки Кнегт (1.25,810), третье — Нурберген Жумагазиев (1.26,378) из Казахстана.

Россиянин Павел Ситников в финале Б был дисквалифицирован.

У женщин на дистанции 1000 м победила китаянка Лю Ян с результатом 1 минута 34,413 секунды. Второй стала японка Сионе Каминага (1.34,546), третья — итальянка Синтия Маскитто (1.34,669).

Екатерина Константинова и Татьяна Бородулина выбыли из дальнейшей борьбы в четвертьфинале.
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