Жумагазиев — третий в забеге на 1000 метров этапа Кубка мира
Завершился забег на 1000 метров на этапе Кубка мира по
шорт-треку в белорусском Минске.
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Хван Дэ Хон Из Кореи стал победителем забега, второй результат показал голландец Сьенки Кнегт, третье место занял Нурберген Жумагазиев из Казахстана.
Мужчины. 1000 м
1. Хван Дэ Хон (Корея) — 1:25.800
2. Сьенки Кнегт (Голландия) — +0.10
3. Нурберген Жумагазиев (Казахстан) — +1.422.
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