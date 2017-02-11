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11 февраля 2017, 18:35 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Sports.kz

Жумагазиев — третий в забеге на 1000 метров этапа Кубка мира

Завершился забег на 1000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в белорусском Минске.

Завершился забег на 1000 метров на этапе Кубка мира по <nobr>шорт-треку</nobr> в белорусском Минске. Увеличить
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Хван Дэ Хон Из Кореи стал победителем забега, второй результат показал голландец Сьенки Кнегт, третье место занял Нурберген Жумагазиев из Казахстана.

Шорт-трек. Кубок мира. Минск (Белоруссия)
Мужчины. 1000 м

1. Хван Дэ Хон (Корея) — 1:25.800
2. Сьенки Кнегт (Голландия) — +0.10
3. Нурберген Жумагазиев (Казахстан) — +1.422.

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