В субботу Сабликова преодолела дистанцию за 6 минут 52,38 секунды и защитила титул чемпионки мира, завоевав свое 13-е золото в карьере на этих соревнованиях. Серебро досталось немке Клаудии Пехштайн (отставание — 1,55 секунды). Бронза у канадки Ивани Блонден (+4,76).

Россиянки Анна Юракова (+4,89) и Наталья Воронина (+10,56) заняли четвертое и девятое места соответственно.