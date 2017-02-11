Сабликова выиграла 5000 м на ЧМ в Канныне, Юракова — четвертая
КАННЫН (Южная Корея), 11 фев —
Р-Спорт. Чешка Мартина Сабликова завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в южнокорейском Канныне.
В субботу Сабликова преодолела дистанцию за 6 минут 52,38 секунды и защитила титул чемпионки мира, завоевав свое 13-е золото в карьере на этих соревнованиях. Серебро досталось немке Клаудии Пехштайн (отставание — 1,55 секунды). Бронза у канадки Ивани Блонден (+4,76).
Россиянки Анна Юракова (+4,89) и Наталья Воронина (+10,56) заняли четвертое и девятое места соответственно.
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