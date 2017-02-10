Российский конькобежец Юсков стартует на ЧМ на 1000 м забегом с немцем Дуфтером

Также в этом виде программы у россиян Алексей Есин стартует в забеге с канадцем Лораном Дюбрёйем, Руслан Мурашов — с поляком Себастяном Клосиньским, Екатерина Лобышева — с голландкой Йорин тер Морс, Екатерина Шихова — с китаянкой Юй Цзин, Ольга Фаткулина — с японкой Нао Кодайрой (Япония).

На дистанции 5000 м россиянка Наталья Воронина выступит в забеге с Мией Манганелло (США), а Анна Юракова — с голландкой Антуанеттой де Йонг.

На дистанции 10 000 м от сборной России стартует Данила Семериков в забеге с канадцем Джорданом Белчосом.