Российский конькобежец Юсков стартует на ЧМ на 1000 м забегом с немцем Дуфтером
КАННЫН (Южная Корея), 10 фев —
Р-Спорт. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков стартует на предолимпийском чемпионате мира в южнокорейском Канныне забегом с немцем Йоэлем Дуфтером на дистанции 1000 м.
Также в этом виде программы у россиян Алексей Есин стартует в забеге с канадцем Лораном Дюбрёйем, Руслан Мурашов — с поляком Себастяном Клосиньским, Екатерина Лобышева — с голландкой Йорин тер Морс, Екатерина Шихова — с китаянкой Юй Цзин, Ольга Фаткулина — с японкой Нао Кодайрой (Япония).
На дистанции 5000 м россиянка Наталья Воронина выступит в забеге с Мией Манганелло (США), а Анна Юракова — с голландкой Антуанеттой де Йонг.
На дистанции 10 000 м от сборной России стартует Данила Семериков в забеге с канадцем Джорданом Белчосом.
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