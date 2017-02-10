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10 февраля 2017, 15:45 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Голландские конькобежцы выиграли командную гонку на чемпионате мира в Канныне

Мужская сборная Нидерландов победила в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в южнокорейском Канныне.

В пятницу голландцы показали результат 3 минуты 40,66 секунды. Серебро досталось новозеландцам (+0,42 секунды). Тройку призеров замкнули норвежцы (+0,94).

Россияне в старте участия не принимали.

Чемпионат мира в Канныне, который проходит на олимпийской арене Игр-2018, продлится до 12 февраля.
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