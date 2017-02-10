Голландские конькобежцы выиграли командную гонку на чемпионате мира в Канныне
Мужская сборная Нидерландов победила в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в южнокорейском Канныне.
В пятницу голландцы показали результат 3 минуты 40,66 секунды. Серебро досталось новозеландцам (+0,42 секунды). Тройку призеров замкнули норвежцы (+0,94).
Россияне в старте участия не принимали.
Чемпионат мира в Канныне, который проходит на олимпийской арене Игр-2018, продлится до 12 февраля.
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