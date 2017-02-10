Российские конькобежки стали третьими в командной гонке на ЧМ в Канныне

В пятницу россиянки Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Ольга Граф уступили 4,66 секунды сборной Нидерландов, выигравшей с результатом 2 минуты 55,85 секунды. Второе место заняла команда Японии (+0,65).

Чемпионат мира в Канныне, который проходит на олимпийской арене Игр-2018, продлится до 12 февраля.