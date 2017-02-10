Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28730013/
10 февраля 2017, 14:03 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Российские конькобежки стали третьими в командной гонке на ЧМ в Канныне

Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в южнокорейском Канныне.

В пятницу россиянки Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Ольга Граф уступили 4,66 секунды сборной Нидерландов, выигравшей с результатом 2 минуты 55,85 секунды. Второе место заняла команда Японии (+0,65).

Чемпионат мира в Канныне, который проходит на олимпийской арене Игр-2018, продлится до 12 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами