Конькобежки РФ Шихова, Воронина, Граф выступят в командной гонке на ЧМ в Канныне

В женской командной гонке россиянки стартуют в одном забеге со сборной Германии.

Призер чемпионата мира-2016 по конькобежному спорту Руслан Мурашов стартует на дистанции 500 м в одном забеге с китайцем Тингюй Гао. Также на дистанции 500 м стартуют еще два представителя России: Алексей Есин — в забеге с Уильямом Даттоном (Канада), Артем Кузнецов — с Ким Чон-Хо (Южная Корея).

Лидер женской спринтерской команды Ольга Фаткулина побежит 500 м с канадкой Хизер Маклин, Ангелина Голикова — с Каролиной Эрбановой (Чехия), Надежда Асеева — с Йорин тер Морс (Нидерланды).

Соревнования в этих видах программы пройдут на чемпионате мира в Канныне в пятницу.