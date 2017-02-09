Конькобежки РФ Шихова, Воронина, Граф выступят в командной гонке на ЧМ в Канныне
КАННЫН (Южная Корея), 9 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские конькобежки Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Ольга Граф стартуют в командной гонке на чемпионате мира на отдельных дистанциях в южнокорейском Канныне.
В женской командной гонке россиянки стартуют в одном забеге со сборной Германии.
Призер чемпионата мира-2016 по конькобежному спорту Руслан Мурашов стартует на дистанции 500 м в одном забеге с китайцем Тингюй Гао. Также на дистанции 500 м стартуют еще два представителя России: Алексей Есин — в забеге с Уильямом Даттоном (Канада), Артем Кузнецов — с Ким
Лидер женской спринтерской команды Ольга Фаткулина побежит 500 м с канадкой Хизер Маклин, Ангелина Голикова — с Каролиной Эрбановой (Чехия), Надежда Асеева — с Йорин тер Морс (Нидерланды).
Соревнования в этих видах программы пройдут на чемпионате мира в Канныне в пятницу.
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