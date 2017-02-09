Лучшие мастера шорт-трека завершат сезон Кубка мира на льду «Минск-Арены»
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конькобежный стадион «Минск-Арены» в этот
уик-энд примет финальный этап Кубка мира по шорт-треку. По его итогам станут известны победители и призеры в индивидуальных номинациях, эстафетах и командном зачете сезона-2016/2017, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Белорусские любители спорта смогут впервые воочию наблюдать за состязаниями сильнейших мастеров
На ледовом овале «Минск-Арены» Беларусь представят 9 участников. В составе дружины хозяев, в частности, чемпионы и рекордсмены страны Максим Сергеев, Евгений Рыжов и Вера Трибуль.
В пятницу, 10 февраля, соревнования начнутся в 11.00, 11 февраля — в 10.00, 12 февраля — в 9.30. Организаторы кубкового этапа подготовили для зрителей
Минский этап станет шестым в этом сезоне. До этого этапы кубка мира принимали канадский Калгари, американский
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