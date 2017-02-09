Лучшие мастера шорт-трека завершат сезон Кубка мира на льду «Минск-Арены»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Белорусские любители спорта смогут впервые воочию наблюдать за состязаниями сильнейших мастеров шорт-трека. На ведущих ролях здесь традиционно находятся спортсмены России, Нидерландов, Республики Корея, Канады и Китая. Белорусы пока не могут похвастаться высокими достижениями, но на своей арене намерены показать свои лучшие результаты и порадовать болельщиков.

На ледовом овале «Минск-Арены» Беларусь представят 9 участников. В составе дружины хозяев, в частности, чемпионы и рекордсмены страны Максим Сергеев, Евгений Рыжов и Вера Трибуль.

В пятницу, 10 февраля, соревнования начнутся в 11.00, 11 февраля — в 10.00, 12 февраля — в 9.30. Организаторы кубкового этапа подготовили для зрителей фан-зоны для взрослых и детей, болельщики смогут купить спортивную атрибутику и сувениры. Само собой разумеется, что в точках общепита гостям предложат разнообразные напитки, бутерброды и сладости. Юные болельщики и их родители получат возможность покататься на коньках, поучаствовать в конкурсах и получить оригинальные призы.