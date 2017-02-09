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9 февраля 2017, 16:04 | Зимние: Коньки, шорт-трек | БЕЛТА

Лучшие мастера шорт-трека завершат сезон Кубка мира на льду «Минск-Арены»

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конькобежный стадион «Минск-Арены» в этот уик-энд примет финальный этап Кубка мира по шорт-треку. По его итогам станут известны победители и призеры в индивидуальных номинациях, эстафетах и командном зачете сезона-2016/2017, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На ледовом овале Минск-Арены <span class=error>Беларусь</span> представят 9 участников. В составе дружины хозяев в частности чемпионы и рекордсмены страны Максим Сергеев Евгений <span class=error>Рыжов</span> и Вера <span class=error>Трибуль</span>. Увеличить
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Белорусские любители спорта смогут впервые воочию наблюдать за состязаниями сильнейших мастеров шорт-трека. На ведущих ролях здесь традиционно находятся спортсмены России, Нидерландов, Республики Корея, Канады и Китая. Белорусы пока не могут похвастаться высокими достижениями, но на своей арене намерены показать свои лучшие результаты и порадовать болельщиков.

На ледовом овале «Минск-Арены» Беларусь представят 9 участников. В составе дружины хозяев, в частности, чемпионы и рекордсмены страны Максим Сергеев, Евгений Рыжов и Вера Трибуль.

В пятницу, 10 февраля, соревнования начнутся в 11.00, 11 февраля — в 10.00, 12 февраля — в 9.30. Организаторы кубкового этапа подготовили для зрителей фан-зоны для взрослых и детей, болельщики смогут купить спортивную атрибутику и сувениры. Само собой разумеется, что в точках общепита гостям предложат разнообразные напитки, бутерброды и сладости. Юные болельщики и их родители получат возможность покататься на коньках, поучаствовать в конкурсах и получить оригинальные призы.

Минский этап станет шестым в этом сезоне. До этого этапы кубка мира принимали канадский Калгари, американский Солт-Лейк-Сити, китайский Шанхай, корейский Ганнюн и немецкий Дрезден. Со следующего сезона на этапах Кубка мира будут разыгрываться лицензии на зимние Олимпийские игры-2018, которые пройдут в корейском Пхенчхане. Белорусские мастера шорт-трека рассчитывают получить 2−4 олимпийские лицензии.

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Новости Коньков, шорт-трека

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