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9 февраля 2017, 15:49 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Конькобежец Семериков стал 18-м на ЧМ в Канныне на дистанции 5000 м

В Канныне (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

На дистанции 5000 м восьмикратным чемпионом мира стал голландец Свен Крамер. Лучший из россиян, Данила Семериков, продемонстрировал 18-й результат.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын
Мужчины. 5000 м
1. Свен Крамер (Нидерланды) — 6.06,82.
2. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 6.09,33.
3. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 6.11,67…
18. Данила Семериков (Россия) — 6.28,16…
20. Данил Синицин (Россия) — 6.41,89.
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