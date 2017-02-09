Конькобежец Семериков стал 18-м на ЧМ в Канныне на дистанции 5000 м
В Канныне (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
На дистанции 5000 м восьмикратным чемпионом мира стал голландец Свен Крамер. Лучший из россиян, Данила Семериков, продемонстрировал 18-й результат.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын
Мужчины. 5000 м
1. Свен Крамер (Нидерланды) — 6.06,82.
2. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 6.09,33.
3. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 6.11,67…
18. Данила Семериков (Россия) — 6.28,16…
20. Данил Синицин (Россия) — 6.41,89.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter