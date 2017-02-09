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9 февраля 2017, 13:49 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Голландская конькобежка Ирен Вюст хочет вернуться с ОИ-2018 с золотой медалью

Четырехкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ирен Вюст намерена в 2018 году вернуться из Южной Кореи, где пройдут зимние Олимпийские игры, с золотой медалью.

В четверг голландка Вюст победила на дистанции 3000 м на предолимпийском чемпионате мира на отдельных дистанциях в Канныне.

«С каждой Олимпиады я уезжала с золотой медалью, хочу сделать это и в следующем году — уехать из Южной Кореи с золотой медалью на шее. Мне подходит каток, этот лед. Надеюсь вернуться сюда и снова выиграть. Лед на сегодня очень хорошего качества, заливщики хорошо потрудились», — сказала Вюст журналистам.

Также голландская конькобежка рассказала о том, что успела увидеть в Южной Корее помимо олимпийского объекта. «Я погуляла в Канныне, мне понравилось. Насколько я понимаю, у нас все будет очень компактно расположено, чему я очень рада», — добавила она.

На своей дебютной Олимпиаде в Турине в 2006 году Вюст завоевала золото на дистанции 3000 м, в Ванкувере в 2010 году она победила на дистанции 1500 м, а в Сочи в 2014-м — на 3000 м и в командной гонке.
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