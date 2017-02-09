Конькобежка Граф стала седьмой на ЧМ в Канныне на дистанции 3000 м

На дистанции 3000 м трёхкратной чемпионкой мира стала голландка Ирен Вюст. Лучшая из россиянок, Ольга Граф, стала седьмой.



Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын

Женщины. 3000 м

1. Ирэн Вюст (Нидерланды) — 3.59,05.

2. Мартина Сабликова (Чехия) — 3.59,65.

3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — 4.01,99…

7. Ольга Граф (Россия) — 4.04,45…

10. Наталья Воронина (Россия) — 4.05,00.

11. Анна Юракова (Россия) — 4.05,12.