Конькобежка Граф стала седьмой на ЧМ в Канныне на дистанции 3000 м
В Канныне (Южная Корея) стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
На дистанции 3000 м трёхкратной чемпионкой мира стала голландка Ирен Вюст. Лучшая из россиянок, Ольга Граф, стала седьмой.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын
Женщины. 3000 м
1. Ирэн Вюст (Нидерланды) — 3.59,05.
2. Мартина Сабликова (Чехия) — 3.59,65.
3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — 4.01,99…
7. Ольга Граф (Россия) — 4.04,45…
10. Наталья Воронина (Россия) — 4.05,00.
11. Анна Юракова (Россия) — 4.05,12.
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