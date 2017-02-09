Проба льда. Хелло, Пхенчхан

Будущий олимпийский каток в корейском городе Каннын впервые принимает международный старт, и сразу — самого высокого ранга. На льду сойдутся 179 спортсменов из 24 стран, которые разыграют награды на 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м (только женщины), 5000 м, 10 000 м (только мужчины), а также в масс-старте и командном преследовании.

СОСТАВ ПОЧТИ БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Мужская сборная России будет представлена следующими спортсменами: Руслан Мурашов, Денис Юсков, Алексей Есин, Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Артем Кузнецов, Данил Синицин, Данила Семериков. В состав женской команды вошли Ольга Граф, Ольга Фаткулина, Екатерина Лобышева, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Наталья Воронина, Надежда Асеева, запасная — Елизавета Казелина. Из значимых фигур в заявке нет только травмированного чемпиона мира Павла Кулижникова.

Первое впечатление от олимпийского овала у большинства спортсменов было позитивным, каток называли быстрым, условия — оптимальными. Возможно, по ходу соревнований и возникнут какие-то накладки, однако для того и проводятся тестовые старты, чтобы их выявить и устранить заранее в преддверии Игр. Глава технического комитета Международного союза конькобежцев Александр Кибалко прибыл в Пхенчхан накануне старта. Он не только поделился ожиданиями от старта, но и рассказал об условиях, с которыми встретил олимпийский город участников тестовых соревнований.

— Сюрпризов, я надеюсь, не будет, — отметил Кибалко. — В мужском спринте, наверное, интересно будут развиваться события — лидеры постоянно меняются. Руслан Мурашов у нас показывал некую стабильность, и то на этапе Кубка мира в Берлине выиграл только последнюю дистанцию, а на первой уступил очень много. Поэтому мужские забеги на 500 м будут очень захватывающим событием. Что касается женщин, то, несомненно, японка Нао Кадария будет фавориткой. У мужчин главная дуэль случится на дистанциях 5000 и 10 000 м между Свеном Крамером и Йорритом Бергсмой, которые попали в одну пару. Причем уже идут просьбы от голландцев, чтобы тренеры вели этих спортсменов в разной экипировке, хотя по правилам даже наставники на бирже должны стоять в одной и той же форме. Конечно, для нас интересной будет мужская дистанция 1500 м, где Юсков будет защищать свой титул, а также 1000 м — возможно, у Дениса получится взобраться на пьедестал и там. Будем болеть за наших девочек в командной гонке — возможно, у них получится завоевать награду. Интрига, наверное, серьезная будет только у мужчин на 500 м.

ТРАНСПОРТНЫЕ ТОНКОСТИ

По словам Кибалко, единственной проблемой на соревнованиях может стать логистика — добираться от гостиницы до катка около часа.

— Разместились далековато от катка — час ехать, если без пробок, — пожаловался Кибалко. — Отель, конечно, стоит на берегу океана, красота. Но мы сюда приехали не отдыхать и на море смотреть, а соревноваться, с этой точки зрения не очень удобно. На катке я еще не был, но, как говорит наш делегат Герман Панов, с последнего визита стадион очень сильно в лучшую сторону изменился. Конечно, еще условия не доведены полностью до тех, которые должны будут быть на Олимпиаде, но тем не менее к чемпионату мира арена полностью готова. Впрочем, олимпийская деревня в 2018 году будет находиться в другом месте, и от нее добираться до катка будет ненамного ближе — в районе сорока минут без пробок.

Участников тестовых соревнований встречают волонтеры в аэропорту, от Сеула до Пхенчхана ехать примерно три с половиной часа, а если не повезет и водитель будет плохо знать дорогу, то путь может растянуться и до пяти часов. Жаль, что не три с половиной километра, посетовал Кибалко, вспоминая компактность расположения объектов в олимпийском Сочи. Тем не менее в бытовом плане условия хорошие.

— Транспорт и время переездов — наверное, самый большой минус. В целом же гости условиями проживания довольны. Питание в гостинице отличное, с этим никаких проблем нет, — добавил представитель ISU. — Увы, олимпийскую символику в оформлении пока использовать не разрешается. Пока я ехал из аэропорта, работал, на глаза попалась всего одна вывеска, без олимпийских колец — на тестовых соревнованиях использовать символику не разрешено. Зато есть слоган. У нас было «Сочи — да!», а у них — «Хелло, Пхенчхан». Это единственное, что напомнило предстоящие Игры.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА