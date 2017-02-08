Панов: Подготовка конькобежной арены к ОИ-2018 идет в нормальном режиме

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет на этом олимпийском объекте 9—12 февраля . Крытый ледовый каток расположен в Канныне.

«Хоть порой все шло с трудом, но мы видим, что подготовка к Олимпиаде в целом сейчас идет в нормальном режиме. Для старта чемпионата мира все готово. Льдом спортсмены все довольны — так говорят и наши ребята, и Мартина Сабликова, и голландцы — лед быстрый, хороший, никаких проблем», — сказал Панов корреспонденту агентства «Р-Спорт».