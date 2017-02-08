Панов: Подготовка конькобежной арены к ОИ-2018 идет в нормальном режиме
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Подготовка конькобежной арены к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, идет в нормальном режиме, для старта тестового чемпионата мира там все готово, заявил почетный член Международного союза конькобежцев Герман Панов.
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет на этом олимпийском объекте
«Хоть порой все шло с трудом, но мы видим, что подготовка к Олимпиаде в целом сейчас идет в нормальном режиме. Для старта чемпионата мира все готово. Льдом спортсмены все довольны — так говорят и наши ребята, и Мартина Сабликова, и голландцы — лед быстрый, хороший, никаких проблем», — сказал Панов корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Раздевалки здесь больше, как в Сочи,
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