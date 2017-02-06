«Медео» стал любимым катком для бронзового призера Универсиады россиянина Разоренова
АЛМА-АТА, 6 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский конькобежец Александр Разоренов, сумевший завоевать бронзу Универсиады в масс-старте на легендарном «Медео», теперь считает этот стадион самым любимым. Об этом рассказал ТАСС спортсмен.
Россиянин набрал 20 очков. Победителем соревнований стал японец Селтаро Ичинохе (65), второе место осталось за представителем Южной Кореи Ли Джин Еном (40).
«В 2014 году я здесь же на “Медео” выиграл чемпионат мира среди студентов тоже в
«Когда я ехал на Универсиаду, то рассчитывал прежде всего на успешное выступление именно в
Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда «Медео», построенного в 1972 году, способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте, за все время здесь было установлено свыше 200 мировых рекордов. Этот каток в 80-х годах прошлого века считался «фабрикой рекордов».
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