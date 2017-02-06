«Медео» стал любимым катком для бронзового призера Универсиады россиянина Разоренова

Россиянин набрал 20 очков. Победителем соревнований стал японец Селтаро Ичинохе (65), второе место осталось за представителем Южной Кореи Ли Джин Еном (40).

«В 2014 году я здесь же на “Медео” выиграл чемпионат мира среди студентов тоже в масс-старте, — напомнил Разоренов. — У меня была цель повторить этот успех и на этой Универсиаде, но немного не хватило. Но бронза — это тоже здорово. А “Медео” теперь стал моим любимым катком».

«Когда я ехал на Универсиаду, то рассчитывал прежде всего на успешное выступление именно в масс-старте, который всегда непредсказуем, и тактика ведения борьбы формируется по ходу самой гонки. Японец, южнокореец, итальянец и я вели борьбу за медали. То, что мне не удастся дотянуться до золота, я понял только за круг до финиша, когда силы практически иссякли», — отметил спортсмен.

Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда «Медео», построенного в 1972 году, способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте, за все время здесь было установлено свыше 200 мировых рекордов. Этот каток в 80-х годах прошлого века считался «фабрикой рекордов».