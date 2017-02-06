Российская конькобежка Присталова выиграла масс-старт на Универсиаде
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Анна Присталова выиграла
масс-старт на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
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Россиянка набрала 68 очков. Серебряная награда досталась японке Нене Сакаи (40), бронза — представительнице Южной Кореи Цзюнь Ецзинь (21).
Соревнования завершатся 8 февраля.
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