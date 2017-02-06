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6 февраля 2017, 10:45 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Российская конькобежка Присталова выиграла масс-старт на Универсиаде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Анна Присталова выиграла масс-старт на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Японка Нене Сакаи завоевала серебро представительница Южной Кореи Цзюнь Ецзинь — бронзу. Увеличить
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Россиянка набрала 68 очков. Серебряная награда досталась японке Нене Сакаи (40), бронза — представительнице Южной Кореи Цзюнь Ецзинь (21).

Соревнования завершатся 8 февраля.
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Новости Коньков, шорт-трека

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