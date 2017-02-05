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5 февраля 2017, 20:12 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Россияне победили в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку в Германии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Дрездене.

Второе место заняла команда Нидерландов. Увеличить
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Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Виктор Ан и Александр Шульгинов преодолели дистанцию в 5000 метров за 6 минут 43,009 секунды.

Второе место заняла команда Нидерландов (6.43,177), тройку замкнули южнокорейские спортсмены (6.43,288).
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