Россияне победили в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку в Германии
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная России по
шорт-треку заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Дрездене.
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Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Виктор Ан и Александр Шульгинов преодолели дистанцию в 5000 метров за 6 минут 43,009 секунды.
Второе место заняла команда Нидерландов (6.43,177), тройку замкнули южнокорейские спортсмены (6.43,288).
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