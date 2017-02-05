Вторым стал Хван Дэ Хон из Кореи, третьим — еще один венгр Лю Шаоан. Александр Шульгинов из России финишировал пятым.

Соревнования у женщин выиграла Марианна Сан-Желе из Канады. Второй стала кореянка Ким Е Чин, третьей — канадка Джейми Макдоналд.

Дрезден (Германия).

Кубок мира.

Мужчины.

500 м.

1. Лю Шаолинь (Венгрия) — 40,617.

2. Хван Дэ Хон (Корея) — 40,742.

3. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,755.

4. Ч. Хэмлин (Канада) — 40,809.

5. ШУЛЬГИНОВ (Россия) — 41,194.

Женщины.

500 м.

1. Сан-Желе (Канада) — 42,963.

2. Ким Е Чин (Корея) — 43,027.

3. Макдоналд (Канада) — 43,289.

4. Брадетт (Канада) — 1.28,127.

5. Фонтана (Италия) — без времени.