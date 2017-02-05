Венгр Шаолинь выиграл этап Кубка мира в Дрездене, Шульгинов — пятый
Лю Шаолинь из Венгрии выиграл забег на 500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене.
Вторым стал Хван Дэ Хон из Кореи, третьим — еще один венгр Лю Шаоан. Александр Шульгинов из России финишировал пятым.
Соревнования у женщин выиграла Марианна
Дрезден (Германия).
Кубок мира.
Мужчины.
500 м.
1. Лю Шаолинь (Венгрия) — 40,617.
2. Хван Дэ Хон (Корея) — 40,742.
3. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,755.
4. Ч. Хэмлин (Канада) — 40,809.
5. ШУЛЬГИНОВ (Россия) — 41,194.
Женщины.
500 м.
1.
2. Ким Е Чин (Корея) — 43,027.
3. Макдоналд (Канада) — 43,289.
4. Брадетт (Канада) — 1.28,127.
5. Фонтана (Италия) — без времени.
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