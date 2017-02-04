Титов выиграл этап ЧМ по скоростному спуску на коньках в Подмосковье

Турнир прошел в «Горноложном клубе Леонида Тягачева» в подмосковном Жукове.

При температуре -12 градусов лучшие спортсмены соревнования провели по пять забегов. В финал пробилось четверо россиян: лидер национальной сборной Денис Новожилов, Дмитрий Мурлышкин, Владислав Кочуков и Герман Титов.

Финальный забег выдался напряженным, лидер несколько раз менялся. Но в итоге победа досталась Титову, племяннику известного хоккейного тренера Германа Титова.

Второе место занял Денис Новожилов, имеющий наивысшую позицию в общем зачете среди россиян. Бронза досталась Дмитрию Мурлышкину.