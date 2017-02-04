Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28662471/
4 февраля 2017, 15:20 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Джиотто стал чемпионом Универсиады по конькобежному спорту на 10 000 метров

4 февраля в Алматы на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде состоялись соревнования по конькобежному спорту на дистанции 10 000 м.

Победу одержал итальянец Давиде Джиотто с результатом 13.48,12. Серебряную и бронзовую медали завоевали японцы Сеитаро Итиное и Масаито Обаяси. Россиянин Михаил Старостин занял 13-е место.

XXVIII Всемирная зимняя Универсиада. Алматы, Казахстан.
Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м.
1. Давиде Джиотто (Италия) — 13.48,12.
2. Сеитаро Итиное — 14.17,53.
3. Масаито Обаяси (оба — Япония) — 14.24,95…
13. Михаил Старостин (Россия) — 15.27,01.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России