Джиотто стал чемпионом Универсиады по конькобежному спорту на 10 000 метров

Победу одержал итальянец Давиде Джиотто с результатом 13.48,12. Серебряную и бронзовую медали завоевали японцы Сеитаро Итиное и Масаито Обаяси. Россиянин Михаил Старостин занял 13-е место.



XXVIII Всемирная зимняя Универсиада. Алматы, Казахстан.

Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м.

1. Давиде Джиотто (Италия) — 13.48,12.

2. Сеитаро Итиное — 14.17,53.

3. Масаито Обаяси (оба — Япония) — 14.24,95…

13. Михаил Старостин (Россия) — 15.27,01.