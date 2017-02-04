Джиотто стал чемпионом Универсиады по конькобежному спорту на 10 000 метров
4 февраля в Алматы на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде состоялись соревнования по конькобежному спорту на дистанции 10 000 м.
Победу одержал итальянец Давиде Джиотто с результатом 13.48,12. Серебряную и бронзовую медали завоевали японцы Сеитаро Итиное и Масаито Обаяси. Россиянин Михаил Старостин занял 13-е место.
XXVIII Всемирная зимняя Универсиада. Алматы, Казахстан.
Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м.
1. Давиде Джиотто (Италия) — 13.48,12.
2. Сеитаро Итиное — 14.17,53.
3. Масаито Обаяси (оба — Япония) — 14.24,95…
13. Михаил Старостин (Россия) — 15.27,01.
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