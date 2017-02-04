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4 февраля 2017, 11:17 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Качуркина стала двукратной чемпионкой всемирной зимней Универсиады в Алма-Ате

Россиянка Александра Качуркина победила на дистанции 1000 метров в соревнованиях конькобежцев на всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Для Александры эта победа стала второй на турнире.

Всемирная зимняя Универсиада. Алма-Ата, Казахстан
Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

1. Александра Качуркина (Россия) — 1.19,10.
2. Хьюнюн Ким (Южная Корея) — 1.19,19.
3. Екатерина Айдова (Казахстан) — 1.19,53…
12. Татьяна Каранникова (Россия) — 1.22,10…
18. Дарья Воронина (Россия) — 1.23,70…
28. Анастасия Чепиль (Россия) — 1.26,56.
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