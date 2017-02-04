Качуркина стала двукратной чемпионкой всемирной зимней Универсиады в Алма-Ате
Россиянка Александра Качуркина победила на дистанции 1000 метров в соревнованиях конькобежцев на всемирной зимней Универсиаде в
Алма-Ате.
Для Александры эта победа стала второй на турнире.
Всемирная зимняя Универсиада.
Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
1. Александра Качуркина (Россия) — 1.19,10.
2. Хьюнюн Ким (Южная Корея) — 1.19,19.
3. Екатерина Айдова (Казахстан) — 1.19,53…
12. Татьяна Каранникова (Россия) — 1.22,10…
18. Дарья Воронина (Россия) — 1.23,70…
28. Анастасия Чепиль (Россия) — 1.26,56.
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