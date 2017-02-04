Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28660528/
4 февраля 2017, 11:14 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Sports.kz

Конькобежка Айдова выиграла бронзовую медаль Универсиады-2017

На зимней Универсиаде-2017 в Алматы состоялись старты конькобежек на дистанции 1000 метров, сообщает Sports.kz.

На зимней Универсиаде-2017 в <span class=error>Алматы</span> состоялись старты конькобежек на дистанции 1000 метров сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победительницей стала россиянка Александра Качуркина, пробежавшая дистанцию за 1:19.10, «серебро» выиграла Хюн Юн Ким из Южной Кореи, а «бронза» досталась казахстанке Екатерине Айдовой, которая завершила забег с отставанием в 0.43.

Ранее Айдова уже выигрывала бронзовую награду Универсиады-2017 на дистанции 1500 метров.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
03 февраля

«Алтай» исключили из Премьер-Лиги

«Алтай» не собирается покидать Премьер-Лигу

Назван следующий соперник Головкина после Джейкобса