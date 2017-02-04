Конькобежка Айдова выиграла бронзовую медаль Универсиады-2017
На зимней Универсиаде-2017 в Алматы состоялись старты конькобежек на дистанции 1000 метров, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победительницей стала россиянка Александра Качуркина, пробежавшая дистанцию за 1:19.10, «серебро» выиграла Хюн Юн Ким из Южной Кореи, а «бронза» досталась казахстанке Екатерине Айдовой, которая завершила забег с отставанием в 0.43.
Ранее Айдова уже выигрывала бронзовую награду Универсиады-2017 на дистанции 1500 метров.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter