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3 февраля 2017, 17:05 | Зимние: Коньки, шорт-трек | PROСПОРТ - Казахстан

Роман Креч: Себя не опрадываю, но надеюсь на понимание со стороны болельщиков

Конькобежец Роман Креч остался без медалей Универсиады.

Конькобежец Роман <span class=error>Креч</span> остался без медалей Универсиады. Увеличить
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Казахстанский конькобежец Роман Креч в забеге на 1000 метров, занял восьмое место в числе 42-х соперников. После забега казахстанский атлет в беседе с корреспондентом Prosports.kz рассказал о своем выступлении. Казахстаснкий конькобежец, после забега не скрывал своего разочарования.

«Мы все ожидали большего от выступлений на Универсиаде. Надо было завоевывать медали, но к сожалению не получилось. Задачи не выполнены. Нисколько себя не оправдываю, но надеюсь на то, что спортивная общественность отнесется с пониманием к этим неудачам. Падения и промахи являются частью спорта. Сейчас например, некоторые чемпионы Сочинской Олимпиады находятся в третьей десятке рейтинга. К сожалению, человеческий организм невозможно запрограммировать на достижение лишь самых высоких целей, даже если можно было бы, то и техника имеет склонность к сбоям и неполадкам. Мы старались, прилагали все силы, но не получилось», — Подчеркнул спортсмен.

Также Роман Креч высказался об инциденте в забеге на 500 метров, где от него ожидали наград. «Но пятиста метрах я не поделил дорожку с соперником. Хотя у меня было преимущество. Психологический фактор сыграл свою роль. Возможность была упущена и во втором заезде тяжело было собраться», — сказал он.

Фото Артема Филиппова.

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