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3 февраля 2017, 16:06 | Зимние: Коньки, шорт-трек | БЕЛТА

Конькобежка Марина Зуева завоевала вторую золотую медаль на Универсиаде в Алматы

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конькобежка Марина Зуева завоевала вторую золотую медаль на XХVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На известном катке <span class=error>Медео</span> белоруска победила на дистанции 5000 м показав результат 7 мин. 2011 сек. Второе место заняла <span class=error>Нене</span> Сакаи из Японии — 7 мин. 3514 сек. Бронзовую медаль завоевала <span class=error>Чжон</span> Су <span class=error>Лим</span> из Республики Корея — 7 мин. 4909 сек. Увеличить
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На известном катке «Медео» белоруска победила на дистанции 5000 м, показав результат 7 мин. 20,11 сек. Второе место заняла Нене Сакаи из Японии — 7 мин. 35,14 сек. Бронзовую медаль завоевала Чжон Су Лим из Республики Корея — 7 мин. 49,09 сек. Для Марины Зуевой золотая медаль Универсиады стала второй. Ранее она победила на дистанции 3000 м.

Пополнила копилку наград и белорусская горнолыжница Мария Шканова. В соревнованиях гигантского слалома спортсменка заняла третье место, уступив по сумме двух попыток 1,6 сек. победительнице Асе Андо из Японии — 2 мин. 25,68 сек. Серебряную награду в этой дисциплине выиграла Десире Ажлеч из Словении — +1,13 сек. Ранее Мария Шканова на зимней Универсиаде завоевала серебряную награду в суперкомбинации.

В медальном зачете сборная Беларуси спортсменов-студентов после пяти соревновательных дней занимает седьмое место. На счету команды две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды. Возглавляют список атлеты из России — 15 золотых, 17 серебряных и 8 бронзовых медалей.

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Универсиада-2017. Конькобежный спорт. Белоруска Марина Зуева завоевала золото на дистанции 3000 м

Универсиада-2017. Конькобежный спорт. Белоруска Марина Зуева завоевала золото на дистанции 3000 м

Белорусская конькобежка Марина Зуева завоевала золото Универсиады-2017 на дистанции 3000 м. Второе время показала японка Нана Такахаши, бронза досталась Елене Сохряковой из России.
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