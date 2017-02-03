Конькобежка Марина Зуева завоевала вторую золотую медаль на Универсиаде в Алматы

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На известном катке «Медео» белоруска победила на дистанции 5000 м, показав результат 7 мин. 20,11 сек. Второе место заняла Нене Сакаи из Японии — 7 мин. 35,14 сек. Бронзовую медаль завоевала Чжон Су Лим из Республики Корея — 7 мин. 49,09 сек. Для Марины Зуевой золотая медаль Универсиады стала второй. Ранее она победила на дистанции 3000 м.

Пополнила копилку наград и белорусская горнолыжница Мария Шканова. В соревнованиях гигантского слалома спортсменка заняла третье место, уступив по сумме двух попыток 1,6 сек. победительнице Асе Андо из Японии — 2 мин. 25,68 сек. Серебряную награду в этой дисциплине выиграла Десире Ажлеч из Словении — +1,13 сек. Ранее Мария Шканова на зимней Универсиаде завоевала серебряную награду в суперкомбинации.