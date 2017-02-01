Почему Креч остался без медали Универсиады-2017
Казахстанский конькобежец Роман Креч завершил выступления на своей «коронной» дистанции в 500 метров в рамках зимней Универсиады в Алматы на шестом месте
из-за ряда обстоятельств.
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Видимо, что-то случилось...
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Соревнования на мужской 500-метровке проходили на высокогорном катке Медеу в среду и состояли из двух забегов. Старт пары, в которой должен был бежать Креч, был отложен
«Конечно, мы ожидали от Романа хорошие результаты, он готов был, он был в очень хорошем состоянии, — сказала Людмила Прокашева журналистам после первого забега казахстанца. — Вот эта печальная, неприятная ситуация с падением перед ним:
В результате после первого забега Креч отставал от победителя — корейца Минку Ша — на 0,84 секунды.
Помимо этого, уже во время прохождения самой дистанции бежавший с казахстанцем в паре кореец Янг Сеунгеонг помешал Кречу осуществить правильный переход с дорожки на дорожку. «Роман вышел первый по большой дорожке, и там при переходе ему помешал корейский спортсмен, и, конечно, там уже Роман, плохо войдя в малый поворот, заспотыкался», — прокомментировала Людмила Прокашева.
При этом корейского спортсмена не дисквалифицировали, несмотря на явное нарушение правил.
«Я думаю, Роман справится с ситуацией, но сейчас он на восьмом месте после первой дистанции, чтобы быть в лидерах, ему нужно бежать гораздо быстрее, чем бегут соперники», — заключила главный тренер казахстанской сборной.
Во втором забеге Креч стал шестым, уступив победителю гонки — японцу Кото Накао — 0,96 секунды.
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