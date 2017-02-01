Почему Креч остался без медали Универсиады-2017

Соревнования на мужской 500-метровке проходили на высокогорном катке Медеу в среду и состояли из двух забегов. Старт пары, в которой должен был бежать Креч, был отложен из-за падения одного из участников предыдущего забега. По мнению главного тренера сборной Казахстана по конькобежному спорту Людмилы Прокашевой, это стало одной из причин, по которой Креч финишировал в первом забеге лишь восьмым.



«Конечно, мы ожидали от Романа хорошие результаты, он готов был, он был в очень хорошем состоянии, — сказала Людмила Прокашева журналистам после первого забега казахстанца. — Вот эта печальная, неприятная ситуация с падением перед ним: какой-то рок для Романом… Жаль, что упал спортсмен, упади он после или раньше, было бы по-другому: спортсмен немного начинает на этом теряться, тем более ожидание приводит к тому, что мы сегодня увидели».



В результате после первого забега Креч отставал от победителя — корейца Минку Ша — на 0,84 секунды.



Помимо этого, уже во время прохождения самой дистанции бежавший с казахстанцем в паре кореец Янг Сеунгеонг помешал Кречу осуществить правильный переход с дорожки на дорожку. «Роман вышел первый по большой дорожке, и там при переходе ему помешал корейский спортсмен, и, конечно, там уже Роман, плохо войдя в малый поворот, заспотыкался», — прокомментировала Людмила Прокашева.



При этом корейского спортсмена не дисквалифицировали, несмотря на явное нарушение правил.



«Я думаю, Роман справится с ситуацией, но сейчас он на восьмом месте после первой дистанции, чтобы быть в лидерах, ему нужно бежать гораздо быстрее, чем бегут соперники», — заключила главный тренер казахстанской сборной.



Во втором забеге Креч стал шестым, уступив победителю гонки — японцу Кото Накао — 0,96 секунды.