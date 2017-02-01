Универсиада-2017. Конькобежный спорт. Белоруска Марина Зуева завоевала золото на дистанции 3000 м
Белорусская конькобежка Марина Зуева завоевала золото Универсиады-2017 на дистанции 3000 м. Второе время показала японка Нана Такахаши, бронза досталась Елене Сохряковой из России.
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Универсиада-2017. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
1. Марина ЗУЕВА (Беларусь) 4.18,26
2. Нана Такахаши (Япония) +9,42
3. Елена Сохрякова (Россия) +9,63
Зуева принесла Беларуси первое золото Универсиады-2017.
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