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1 февраля 2017, 11:17 | Зимние: Коньки, шорт-трек | «Прессбол»

Универсиада-2017. Конькобежный спорт. Белоруска Марина Зуева завоевала золото на дистанции 3000 м

Белорусская конькобежка Марина Зуева завоевала золото Универсиады-2017 на дистанции 3000 м. Второе время показала японка Нана Такахаши, бронза досталась Елене Сохряковой из России.

Белорусская конькобежка Марина <span class=error>Зуева</span> завоевала золото Универсиады-2017 на дистанции 3000 м. Второе время показала японка <span class=error>Нана</span> Такахаши бронза досталась Елене <span class=error>Сохряковой</span> из России. Увеличить
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Универсиада-2017. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
1. Марина ЗУЕВА (Беларусь) 4.18,26
2. Нана Такахаши (Япония) +9,42
3. Елена Сохрякова (Россия) +9,63

Зуева принесла Беларуси первое золото Универсиады-2017.

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