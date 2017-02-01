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1 февраля 2017, 10:59 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Сохрякова завоевала бронзу в забеге на 3000 метров на Универсиаде

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Российская конькобежка Елена Сохрякова завоевала бронзу в забеге на 3000 метров на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Победительницей стала белорусская спортсменка Марина Зуева, показавшая время 4 минуты 18,26 секунды. Второе место у японки Наны Такахаси (отставание 9,42 секунды). Сохрякова проиграла лидеру 9,63 секунды.

В топ-10 также вошла россиянка Анастасия Зуева, ставшая девятой (+15,85). Еще одна представительница России Анастасия Здравкова заняла 11-е место (18,58).
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