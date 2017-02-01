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1 февраля 2017, 10:24 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Sports.kz

Конькобежка Климчук не вошла в призовую тройку в забеге Универсиады-2017

На зимней Универсиаде-2017 в Алматы прошли состязания на дистанции 3000 метров у конькобежек, сообщает Sports.kz.

На зимней Универсиаде-2017 в <span class=error>Алматы</span> прошли состязания на дистанции 3000 метров у конькобежек сообщает Sports.kz. Увеличить
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Золотую медаль выиграла японка Нана Такахаши, «серебро» завоевала россиянка Елена Сохрякова, бронзовой призеркой стала другая спортсменка из Страны восходящего солнца Нене Сакаи.

Лучший результат из казахстанок показала Татьяна Климчук, завершившая выступление на пятой строчке.

Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 метров.

1. Нана Такахаши (Япония) — 4:27.68
2. Елена Сохрякова (Россия) — +0.21
3. Нене Сакаи (Япония) — +0.70.

4. Татьяна Климчук (Казахстан) — +1.24
21. Мария Сизова (Казахстан) — +22.23
25. Эльвира Халикова (Казахстан) — +24.72.

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