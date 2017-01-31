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31 января 2017, 15:48 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Российская конькобежка Качуркина рада, что выиграла на Универсиаде вопреки погоде

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская конькобежка Александра Качуркина рада, что завоевала золото для сборной на Универсиаде в Алма-Ате, хотя ее забег на открытом катке складывался непросто из-за тяжелых погодных условий.

Качуркина победила на дистанции 1500 м на открытом катке «Медео», где проходят соревнования по конькобежному спорту во время Универсиады.

«К условиям, конечно, не готовы были, хотелось бы погоду лучше, солнце и тепло, но сегодня забег был такой, чтобы дотерпеть, а не пробежать быстро! Чувство удовлетворения есть, прежде всего за то, что удалось все-таки выиграть, и рада, что смогла принести еще одну медаль в копилку командного зачета», — сообщила Качуркина корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Погодные условия, конечно же, оставляют желать лучшего. Машины не успевали справляться с таким количеством снега. Спасибо судьям и работникам катка, которые прямо перед тобой, когда бежишь, с лопатой чистят снег», — добавила она.

Сборная России лидирует в медальном зачете с 8 золотыми, 7 серебряными и 2 бронзовыми медалями.
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