Айдова поблагодарила болельщиков за поддержку на Универсиаде в Алматы
Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова прокомментировала свой старт на «Медеу», поблагодарив болельщиков за поддержку, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Спасибо за поддержку, что пришли люди сегодня. Приветствую девушек на нашем катке. “Медеу” ведь визитная карточка и известен всему миру. Надеюсь еще будут старты здесь, где мы снова встретимся и посоревнуемся», — заявила Айдова.
Напомним, что благодаря Екатерине Айдовой Казахстан выиграл пятую медаль на зимней Универсиаде в Алматы. Она стала третьей на дистанции 1 500 метров в соревнованиях по конькобежному спорту.
По итогам первого медального дня Казахстан занимал пятое место в общекомандном зачете. Ознакомиться с ним можно здесь. Сейчас же в активе сборной Казахстана уже семь медалей, причем есть и одно «золото», которое выиграла биатлонистка Алина Райкова.
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