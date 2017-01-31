Айдова поблагодарила болельщиков за поддержку на Универсиаде в Алматы

«Спасибо за поддержку, что пришли люди сегодня. Приветствую девушек на нашем катке. “Медеу” ведь визитная карточка и известен всему миру. Надеюсь еще будут старты здесь, где мы снова встретимся и посоревнуемся», — заявила Айдова.

Напомним, что благодаря Екатерине Айдовой Казахстан выиграл пятую медаль на зимней Универсиаде в Алматы. Она стала третьей на дистанции 1 500 метров в соревнованиях по конькобежному спорту.

По итогам первого медального дня Казахстан занимал пятое место в общекомандном зачете. Ознакомиться с ним можно здесь. Сейчас же в активе сборной Казахстана уже семь медалей, причем есть и одно «золото», которое выиграла биатлонистка Алина Райкова.