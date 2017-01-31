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31 января 2017, 10:03 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Российская конькобежка Качуркина завоевала золото Универсиады на дистанции 1500 м

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская конькобежка Александра Качуркина завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка показала результат 2 минуты 6,2 секунды.

<em>МОСКВА 31 января. /ТАСС/.</em> Российская конькобежка Александра Качуркина завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров на Универсиаде которая проходит в <nobr>Алма-Ате.</nobr> Спортсменка показала результат 2 минуты 62 секунды. Увеличить
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Второе место заняла японка Нана Такахаси (отставание 0,15 секунды), третьей стала Екатерина Айдова из Казахстана (+0,38). Россиянка Олеся Чернега стала 12-й (+4,00), Анна Присталова — 20-й (+6,27), Александра Калашникова — 21-й (+7,19).

Позднее во вторник пройдут соревнования среди мужчин на дистанции 5000 метров.

Универсиада завершится 8 февраля.
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