Российская конькобежка Качуркина завоевала золото Универсиады на дистанции 1500 м
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская конькобежка Александра Качуркина завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров на Универсиаде, которая проходит в
Алма-Ате. Спортсменка показала результат 2 минуты 6,2 секунды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второе место заняла японка Нана Такахаси (отставание 0,15 секунды), третьей стала Екатерина Айдова из Казахстана (+0,38). Россиянка Олеся Чернега стала 12-й (+4,00), Анна Присталова — 20-й (+6,27), Александра Калашникова — 21-й (+7,19).
Позднее во вторник пройдут соревнования среди мужчин на дистанции 5000 метров.
Универсиада завершится 8 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter