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29 января 2017, 17:49 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Конькобежец Мурашов выиграл второй старт на 500 м на этапе КМ в Берлине

Россиянин Руслан Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия).

Вслед за российским спортсменом финишировали голландские спринтеры. Роналд Малдер отстал от Мурашова на 0,06 секунды, а Кай Фербий — на 0,17.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия
500 м. Второй старт

1. Руслан Мурашов (Россия) — 34,81.
2. Рональд Малдер (Нидерланды) — 34,87.
3. Кай Фербий (Нидерланды) — 34,98…
14. Алексей Есин (Россия) — 35,27…
19. Артём Кузнецов (Россия) — 35,55.
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