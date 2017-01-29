Конькобежец Мурашов выиграл второй старт на 500 м на этапе КМ в Берлине

Вслед за российским спортсменом финишировали голландские спринтеры. Роналд Малдер отстал от Мурашова на 0,06 секунды, а Кай Фербий — на 0,17.



Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия

500 м. Второй старт



1. Руслан Мурашов (Россия) — 34,81.

2. Рональд Малдер (Нидерланды) — 34,87.

3. Кай Фербий (Нидерланды) — 34,98…

14. Алексей Есин (Россия) — 35,27…

19. Артём Кузнецов (Россия) — 35,55.