Конькобежец Мурашов победил на этапе Кубка мира в Берлине на дистанции 500 м
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Руслан Мурашов одержал победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Берлине. Он показал результат 34,81 секунды.
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Второе место занял представитель Нидерландов Рональд Мульдер (34,87), третьим стал его соотечественник Кай Вербей (34,98).
Россиянин Алексей Есин занял 14-е место, показав результат 35,27 секунды, Артем Кузнецов финишровал 19-м (35,55).
Этап Кубка мира в Берлине завершится 29 января.
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