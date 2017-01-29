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29 января 2017, 17:33 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Конькобежец Мурашов победил на этапе Кубка мира в Берлине на дистанции 500 м

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Руслан Мурашов одержал победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Берлине. Он показал результат 34,81 секунды.

Второе место занял представитель Нидерландов Рональд Мульдер. Увеличить
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Второе место занял представитель Нидерландов Рональд Мульдер (34,87), третьим стал его соотечественник Кай Вербей (34,98).

Россиянин Алексей Есин занял 14-е место, показав результат 35,27 секунды, Артем Кузнецов финишровал 19-м (35,55).

Этап Кубка мира в Берлине завершится 29 января.
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