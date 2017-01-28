Найс выиграл этап КМ по конькобежному спорту в Берлине, Юсков стал пятым
На проходящем в Берлине пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту победу на дистанции 1000 м одержал голландец Кьелд Найс с результатом 1.08,25.
Россиянин Денис Юсков показал пятое время — 1.09,25, Алексей Есин стал седьмым (1.09,58), Руслан Мурашов — девятым (1.09,76).
Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия.
Мужчины. 1000 м. Дивизион «А».
1. Кьелд Найс — 1.08,25.
2. Кай Фербай (оба — Нидерланды) — 1.08,84.
3. Хавард Лорентцен (Норвегия) — 1.09,03…
5. Денис Юсков — 1.09,25…
7. Алексей Есин — 1.09,58…
9. Руслан Мурашов (все — Россия) — 1.09,76.
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