Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28584660/
28 января 2017, 15:57 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Конькобежка Асеева стала пятой на дистанции 500 м на этапе КМ в Берлине

Японка Нао Кодаира победила на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине.

Россиянка Надежда Асеева показала пятый результат.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия
Женщины. 500 м. Второй старт. Дивизион А

1. Нао Кодаира (Япония) — 37,57.
2. Каролина Ербанова (Чехия) — 38,28.
3. Хизер Бергсма (США) — 38,43…
5. Надежда Асеева (Россия) — 38,58…
7. Ангелина Голикова (Россия) — 38,68.
8. Ольга Фаткулина (Россия) — 38,79.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России