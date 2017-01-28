Конькобежка Асеева стала пятой на дистанции 500 м на этапе КМ в Берлине
Японка Нао Кодаира победила на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине.
Россиянка Надежда Асеева показала пятый результат.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия
Женщины. 500 м. Второй старт. Дивизион А
1. Нао Кодаира (Япония) — 37,57.
2. Каролина Ербанова (Чехия) — 38,28.
3. Хизер Бергсма (США) — 38,43…
5. Надежда Асеева (Россия) — 38,58…
7. Ангелина Голикова (Россия) — 38,68.
8. Ольга Фаткулина (Россия) — 38,79.
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