Конькобежец Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 м на этапе КМ в Берлине
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Денис Юсков занял второе место в забеге на 1500 метров на пятом этапе Кубка мира, которых проходит в Берлине.
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27-летний россиянин показал результат 1 минута 46,03 секунд.
Первое место — у голландца Кьелда Нейса (1.45,94), третьим стал Питер Майкл из Новой Зеландии (1.46,87).
Еще один россиянин Сергей Грязцов показал девятый результат (1.47,84), Сергей Трофимов стал 14-м (1.48,52).
Юсков является трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 метров.
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