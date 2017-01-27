Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28579454/
27 января 2017, 20:16 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Конькобежец Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 м на этапе КМ в Берлине

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Денис Юсков занял второе место в забеге на 1500 метров на пятом этапе Кубка мира, которых проходит в Берлине.

Первое место — у голландца Кьелда Нейса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

27-летний россиянин показал результат 1 минута 46,03 секунд.

Первое место — у голландца Кьелда Нейса (1.45,94), третьим стал Питер Майкл из Новой Зеландии (1.46,87).

Еще один россиянин Сергей Грязцов показал девятый результат (1.47,84), Сергей Трофимов стал 14-м (1.48,52).

Юсков является трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 метров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
27 января

Рекорд расточительности: ФИФА представила годовой отчет о трансферах игроков

Дэйли: клубы НХЛ пока не поддерживают приостановку чемпионата ради ОИ-2018 в Южной Корее

Лебедева пожизненно отстранена от работы в исполкоме Всемирной ассоциации олимпийцев