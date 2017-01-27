Фаткулина — третья в первом забеге на 500 метров в Берлине
Россиянка Ольга Фаткулина стала третьей в первом забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Берлине.
Победу одержала японка Нао Кодаира, второй стала чешка Каролина Эрбанова.
Берлин (Германия).
Кубок мира.
Женщины.
500 м.
1-й забег.
1. Кодаира (Япония) — 37,43.
2. Эрбанова (Чехия) — 38,12.
3. ФАТКУЛИНА (Россия) — 38,36.
4. Камия (Япония) — 38,40.
4. Цудзи (Япония) — 38,40.
6. Бергсма (США) — 38,44..
10. ГОЛИКОВА (Россия) — 38,64.
11. АСЕЕВА (Россия) — 38,78….
14. ШИХОВА (Россия) — 39,09.
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