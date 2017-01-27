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27 января 2017, 17:58 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Спорт-Экспресс

Фаткулина — третья в первом забеге на 500 метров в Берлине

Россиянка Ольга Фаткулина стала третьей в первом забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Берлине.

Победу одержала японка Нао Кодаира, второй стала чешка Каролина Эрбанова.

Берлин (Германия).

Кубок мира.

Женщины.

500 м.

1-й забег.

1. Кодаира (Япония) — 37,43.

2. Эрбанова (Чехия) — 38,12.

3. ФАТКУЛИНА (Россия) — 38,36.

4. Камия (Япония) — 38,40.

4. Цудзи (Япония) — 38,40.

6. Бергсма (США) — 38,44..

10. ГОЛИКОВА (Россия) — 38,64.

11. АСЕЕВА (Россия) — 38,78….

14. ШИХОВА (Россия) — 39,09.
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