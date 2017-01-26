Министерство культуры и спорта поможет конькобежцу Бондарчуку в дорогостоящем лечении

«Казахстанский конькобежец Алексей Бондарчук, завоевавший титул чемпиона мира на соревнованиях в 2010 году, попросил о помощи. Алексея, проживающего в Костанае, укусил клещ, после чего пошли осложнения на центральную нервную систему. Он начал лечиться в Москве, но результата не было. Сейчас нашли лечение в Индии, оно обойдется примерно в 5 миллионов тенге», — сообщили в пресс-службе министерства.



Как отмечается, на лечение спортсмена Министерство культуры и спорта РК перечислит однодневную заработную плату.



Алексей является победителем молодежного Кубка мира-2010, двукратным серебряным призером чемпионата Азии 2011 года.



Как ранее рассказала «Казинформу» жена Алексея Яна Бондарчук, через полгода после укуса клеща молодой человек почувствовал слабость в левой руке. Сначала на это не обратили внимания, думали, что это вызвано спортивными нагрузками.



«Через время начала и правая рука слабеть, тогда решили обратиться в больницу», — рассказала его жена Яна. Отметим, осложнения после укуса клеща сказались на центральной нервной системе, в том числе бывший конькобежец испытывает затруднения с речью.