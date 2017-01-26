Министерство культуры и спорта поможет конькобежцу Бондарчуку в дорогостоящем лечении
Министерство культуры и спорта РК перечислит однодневную зарплату на лечение конькобежца Алексея Бондарчука.
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«Казахстанский конькобежец Алексей Бондарчук, завоевавший титул чемпиона мира на соревнованиях в 2010 году, попросил о помощи. Алексея, проживающего в Костанае, укусил клещ, после чего пошли осложнения на центральную нервную систему. Он начал лечиться в Москве, но результата не было. Сейчас нашли лечение в Индии, оно обойдется примерно в 5 миллионов тенге», — сообщили в
Как отмечается, на лечение спортсмена Министерство культуры и спорта РК перечислит однодневную заработную плату.
Алексей является победителем молодежного Кубка мира-2010, двукратным серебряным призером чемпионата Азии 2011 года.
Как ранее рассказала «Казинформу» жена Алексея Яна Бондарчук, через полгода после укуса клеща молодой человек почувствовал слабость в левой руке. Сначала на это не обратили внимания, думали, что это вызвано спортивными нагрузками.
«Через время начала и правая рука слабеть, тогда решили обратиться в больницу», — рассказала его жена Яна. Отметим, осложнения после укуса клеща сказались на центральной нервной системе, в том числе бывший конькобежец испытывает затруднения с речью.
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