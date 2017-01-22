Российская юниорка Качанова побила рекорд катка в Коллальбо на дистанции 500 м
Российская конькобежка Дарья Качанова в рамках этапа Кубка мира среди юниоров обновила взрослый рекорд катка в итальянском Коллальбо на дистанции 500 м.
Качанова пробежала эту дистанцию за 38,37 секунды. Прежний рекорд принадлежал японке Томоми Окадзаки (38,48) и был установлен в 1999 году.
В первый день соревнований россиянка победила на дистанции 1000 м и стала серебряным призером в командном спринте.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter