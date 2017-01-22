Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28512015/
22 января 2017, 17:40 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Российская юниорка Качанова побила рекорд катка в Коллальбо на дистанции 500 м

Российская конькобежка Дарья Качанова в рамках этапа Кубка мира среди юниоров обновила взрослый рекорд катка в итальянском Коллальбо на дистанции 500 м.

Качанова пробежала эту дистанцию за 38,37 секунды. Прежний рекорд принадлежал японке Томоми Окадзаки (38,48) и был установлен в 1999 году.

В первый день соревнований россиянка победила на дистанции 1000 м и стала серебряным призером в командном спринте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной