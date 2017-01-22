Российская юниорка Качанова побила рекорд катка в Коллальбо на дистанции 500 м

Качанова пробежала эту дистанцию за 38,37 секунды. Прежний рекорд принадлежал японке Томоми Окадзаки (38,48) и был установлен в 1999 году.

В первый день соревнований россиянка победила на дистанции 1000 м и стала серебряным призером в командном спринте.