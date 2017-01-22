Кроксолл и Трунцо победили на этапе ЧМ Red Bull Crashed Ice в Ювяскюля

Среди мужчин победил Скотт Кроксолл, а в женских соревнованиях первенствовала американка Аманда Трунцо.



В плей-офф пробились четыре россиянина: Денис Новожилов, Андрей Антипов, Владислав Кочуков и Герман Титов. Никому из них не удалось пробиться в топ-10.



Скоростной спуск на коньках. Чемпионат мира Red Bull Crashed Ice. Второй этап. Ювяскюля, Финляндия

Мужчины

1. Скотт Кроксолл (Канада).

2. Максвелл Данн (США).

3. Кэмерон Нааш (США).



Мужчины. Общий зачёт чемпионата мира. После двух этапов

1. Максвелл Данн (США) — 1600.

1. Скотт Кроксолл (США) — 1600.

1. Кэмерон Нааш (США) — 1600.



Женщины

1. Аманда Трунцо (США).

2. Камилла Ояпало (Финляндия).

3. Сандрин Ранжеон (Франция).



Мужчины. Общий зачёт чемпионата мира. После двух этапов

1. Аманда Трунцо (США) — 1800.

2. Жаклин Лежер (Канада) — 1450.

3. Вероника Виндиш (Австрия) — 1110.