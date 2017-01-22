Шорт-трекистка Софья Просвирнова выступит на чемпионате мира среди юниоров
Тренерский штаб сборной России по
шорт-треку определил состав на чемпионат мира 2017 года среди юниоров, в заявку включена трехкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник национальной команды Анна Максименко.
Юниорское первенство мира пройдет
«На первенство мира в Инсбрук отправился следующий состав: Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Юлия Шишкина, Ангелина Тарасова, Софья Бойцова; Антон Воронин, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Артем Деркач, Сергей Милованов», — сказала Максименко по телефону, отметив, что руководить спортсменами в Инсбруке будет тренер сборной России Александр Герциков.
Просвирнова выиграла на прошедшем
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