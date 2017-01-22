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22 января 2017, 14:07 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Шорт-трекистка Софья Просвирнова выступит на чемпионате мира среди юниоров

Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определил состав на чемпионат мира 2017 года среди юниоров, в заявку включена трехкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник национальной команды Анна Максименко.

Юниорское первенство мира пройдет 27—29 января в австрийском Инсбруке.

«На первенство мира в Инсбрук отправился следующий состав: Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Юлия Шишкина, Ангелина Тарасова, Софья Бойцова; Антон Воронин, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Артем Деркач, Сергей Милованов», — сказала Максименко по телефону, отметив, что руководить спортсменами в Инсбруке будет тренер сборной России Александр Герциков.

Просвирнова выиграла на прошедшем 13—15 января в Турине чемпионате Европы три медали — золото на дистанции 1000 метров, серебро на 1500 м и в многоборье. После юниорского чемпионата она отправится на заключительные этапы Кубка мира в Дрезден (3—5 февраля) и Минск (10—12 февраля), а затем на чемпионат мира в Роттердам (10—12 марта). Российская команда вылетела в Австрию в воскресенье.
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