Сборная РФ по шорт-треку отправится на заключительные этапы КМ в сильнейшем составе

Заключительные — 5-й и 6-й — этапы Кубка мира состоятся в немецком Дрездене ( 3—5 февраля ) и Минске ( 10—12 февраля ). Чемпионат Европы прошел 13—15 января в Турине (Италия), россияне выиграли командный зачет, завоевав 10 наград: Семен Елистратов выиграл золото на дистанции 1500 метров и в многоборье, завоевал бронзу на 1000 м, Виктор Ан выиграл бронзу на 500 м, Софья Просвирнова взяла золото на 1000 м, серебро на 1500 м и в многоборье, Екатерина Константинова — бронзу на 1000 м и в многоборье. Также мужская сборная России завоевала серебро в эстафете.

«На два оставшихся этапа Кубка мира в Дрезден и Минск отправится следующий состав: Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Павел Ситников; Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Юлия Шишкина, Екатерина Константинова, Евгения Захарова», — сказала собеседница агентства по телефону.