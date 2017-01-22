Сборная РФ по шорт-треку отправится на заключительные этапы КМ в сильнейшем составе
Тренерский штаб сборной России по
шорт-треку определил состав команды на последние этапы Кубка мира сезона-2016/17, в заявку включены все призеры прошедшего чемпионата Европы на индивидуальных дистанциях, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник национальной команды Анна Максименко.
Заключительные — 5-й и 6-й — этапы Кубка мира состоятся в немецком Дрездене (
«На два оставшихся этапа Кубка мира в Дрезден и Минск отправится следующий состав: Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Павел Ситников; Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Юлия Шишкина, Екатерина Константинова, Евгения Захарова», — сказала собеседница агентства по телефону.
Елистратов претендует на победу в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров, имеет шансы добиться аналогичного успеха на 1000 м. Одной из основных задач женской команды, по утверждению главного тренера Андрея Максимова, является прохождение отбора в эстафету на чемпионат мира, который пройдет
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