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22 января 2017, 13:52 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Сборная РФ по шорт-треку отправится на заключительные этапы КМ в сильнейшем составе

Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определил состав команды на последние этапы Кубка мира сезона-2016/17, в заявку включены все призеры прошедшего чемпионата Европы на индивидуальных дистанциях, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник национальной команды Анна Максименко.

Заключительные — 5-й и 6-й — этапы Кубка мира состоятся в немецком Дрездене (3—5 февраля) и Минске (10—12 февраля). Чемпионат Европы прошел 13—15 января в Турине (Италия), россияне выиграли командный зачет, завоевав 10 наград: Семен Елистратов выиграл золото на дистанции 1500 метров и в многоборье, завоевал бронзу на 1000 м, Виктор Ан выиграл бронзу на 500 м, Софья Просвирнова взяла золото на 1000 м, серебро на 1500 м и в многоборье, Екатерина Константинова — бронзу на 1000 м и в многоборье. Также мужская сборная России завоевала серебро в эстафете.

«На два оставшихся этапа Кубка мира в Дрезден и Минск отправится следующий состав: Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Павел Ситников; Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Юлия Шишкина, Екатерина Константинова, Евгения Захарова», — сказала собеседница агентства по телефону.

Елистратов претендует на победу в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров, имеет шансы добиться аналогичного успеха на 1000 м. Одной из основных задач женской команды, по утверждению главного тренера Андрея Максимова, является прохождение отбора в эстафету на чемпионат мира, который пройдет 10—12 марта в Роттердаме (Нидерланды).
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Шорт-трекистка Софья Просвирнова выступит на чемпионате мира среди юниоров

Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определил состав на чемпионат мира 2017 года среди юниоров, в заявку включена трехкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник национальной команды Анна Максименко.
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