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18 января 2017, 22:27 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Кулижников пропустит оба чемпионата мира в конце сезона

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте конькобежец Павел Кулижников пропустит оба чемпионата мира в конце сезона-2016/2017, заявил агентству «Р-Спорт» тренер россиянина Дмитрий Дорофеев.

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте конькобежец Павел <span class=error>Кулижников</span> пропустит оба чемпионата мира в конце сезона-2016/2017 заявил агентству Р-Спорт тренер россиянина Дмитрий Дорофеев. Увеличить
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Кулижников уже пропустил чемпионат Европы в спринте из-за того, что не успел восстановиться от ранее полученного повреждения.

«Я бы не хотел, чтобы эта ситуация обрастала слухами, — сказал Дорофеев по телефону. — Сейчас ситуация такая, что мы не успеваем привести его в форму, процесс этот долгий. Так что два чемпионата мира — на отдельных дистанциях и в спринте — он пропустит, и мы будем выводить его на рабочую форму к финалу Кубка мира с мыслями уже об олимпийском сезоне».

«Были моменты, та же история с мельдонием, которые сильно сказались на его психологическом состоянии, сильно вся эта история на него повлияла. Было у него двоякое отношение к тренировочному процессу, и в тот момент, в условиях конкуренции он психологически не добрал, и физически в плане подготовки тоже. Постепенно он выходит из этого состояния, у него были неплохие результаты, но нестабильные. В прошлом году тоже были такие моменты, хотя были и моменты эйфории с рекордами после того, как он вышел и смог показать хорошие результаты после перелома ключицы», — добавил он.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в южнокорейском Канныне 9—12 февраля, а чемпионат мира в спринте — в канадском Калгари 25—26 февраля.
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