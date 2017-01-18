Конькобежец Кулижников пропустит оба чемпионата мира в конце сезона
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте конькобежец Павел Кулижников пропустит оба чемпионата мира в конце сезона-2016/2017, заявил агентству «Р-Спорт» тренер россиянина Дмитрий Дорофеев.
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Кулижников уже пропустил чемпионат Европы в спринте
«Я бы не хотел, чтобы эта ситуация обрастала слухами, — сказал Дорофеев по телефону. — Сейчас ситуация такая, что мы не успеваем привести его в форму, процесс этот долгий. Так что два чемпионата мира — на отдельных дистанциях и в спринте — он пропустит, и мы будем выводить его на рабочую форму к финалу Кубка мира с мыслями уже об олимпийском сезоне».
«Были моменты, та же история с мельдонием, которые сильно сказались на его психологическом состоянии, сильно вся эта история на него повлияла. Было у него двоякое отношение к тренировочному процессу, и в тот момент, в условиях конкуренции он психологически не добрал, и физически в плане подготовки тоже. Постепенно он выходит из этого состояния, у него были неплохие результаты, но нестабильные. В прошлом году тоже были такие моменты, хотя были и моменты эйфории с рекордами после того, как он вышел и смог показать хорошие результаты после перелома ключицы», — добавил он.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в южнокорейском Канныне
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