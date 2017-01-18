Коммерческий конькобежный турнир Ice Derby-2017 в Арнеме не состоится

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявку Королевского союза конькобежцев Нидерландов (KNSB) на проведение коммерческого турнира Ice Derby в 2017 году. Специально для турнира в Арнеме должен был быть построен 220-метровый каток.

Сообщается, что турнир в Арнеме был отменен из-за отсутствия финансирования.

Первое Ice Derby планировалось провести в Дубае в мае 2014 года, а участвовать в нем должны были самые титулованные конькобежцы, выступающие на длинной и короткой дорожках, однако в марте ISU пригрозил дисквалификацией спортсменам, которые примут участие в турнире. Позже многие известные конькобежцы выступили с открытым письмом, в котором попросили Европейскую комиссию вмешаться в их конфликт с ISU, который запрещает спортсменам выступать по ходу сезона в соревнованиях, находящихся вне ведения организации.