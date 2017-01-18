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18 января 2017, 14:46 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Максимов: Шорт-трекистка Просвирнова пока не набрала оптимальной формы

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Трехкратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова на данный момент только набирает спортивные кондиции, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Андрей Максимов.

Просвирнова выиграла серебро в многоборье на завершившемся в воскресенье чемпионате Европы в Турине. Также спортсменка взяла золото на 1000 м и серебро на 1500 м. В заявку на соревнования она попала в последний момент вместо заболевшей Екатерины Ефременковой. Поначалу тренерский штаб решил поберечь Просвирнову перед мартовским чемпионатом мира, который пройдет в Роттердаме, так как шорт-трекистка лишь недавно оправилась от травмы.

«Софья пока не набрала своей оптимальной формы, она только входит в соревновательный ритм», — сказал Максимов по телефону.

В суперфинале на 3000 метров Просвирнову и Екатерину Константинову обошла итальянка Арианна Фонтана, которая за счет победы в этом забеге обошла Просвирнову и в итоговом протоколе многоборья.

«Девушки допустили тактическую ошибку в суперфинале, — пояснил Максимов. — Я вообще рассчитывал, что, исходя из своих физических возможностей, этот забег выиграет Константинова (в итоге она стала третьей и в суперфинале, и в многоборье), а Соня попадет в призеры (второе место в суперфинале и в многоборье). Фонтана и Просвирнова контролировали друг друга весь забег, но итальянка со своим опытом сделала рывок в тот момент, когда наши девчонки его не уловили».
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МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов заявил агентству «Р-Спорт», что итог выступления команды на чемпионате Европы 2017 года мог быть еще более успешным, чем оказался.
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