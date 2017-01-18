Максимов: Шорт-трекистка Просвирнова пока не набрала оптимальной формы

Просвирнова выиграла серебро в многоборье на завершившемся в воскресенье чемпионате Европы в Турине. Также спортсменка взяла золото на 1000 м и серебро на 1500 м. В заявку на соревнования она попала в последний момент вместо заболевшей Екатерины Ефременковой. Поначалу тренерский штаб решил поберечь Просвирнову перед мартовским чемпионатом мира, который пройдет в Роттердаме, так как шорт-трекистка лишь недавно оправилась от травмы.

«Софья пока не набрала своей оптимальной формы, она только входит в соревновательный ритм», — сказал Максимов по телефону.

В суперфинале на 3000 метров Просвирнову и Екатерину Константинову обошла итальянка Арианна Фонтана, которая за счет победы в этом забеге обошла Просвирнову и в итоговом протоколе многоборья.

«Девушки допустили тактическую ошибку в суперфинале, — пояснил Максимов. — Я вообще рассчитывал, что, исходя из своих физических возможностей, этот забег выиграет Константинова (в итоге она стала третьей и в суперфинале, и в многоборье), а Соня попадет в призеры (второе место в суперфинале и в многоборье). Фонтана и Просвирнова контролировали друг друга весь забег, но итальянка со своим опытом сделала рывок в тот момент, когда наши девчонки его не уловили».