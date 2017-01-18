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18 января 2017, 14:45 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Максимов рассчитывал, что российские шорт-трекисты выступят на ЧЕ еще успешнее

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов заявил агентству «Р-Спорт», что итог выступления команды на чемпионате Европы 2017 года мог быть еще более успешным, чем оказался.

Всего на турнире, завершившемся в воскресенье в Турине, россияне завоевали 10 наград, выиграв медальный зачет. Семен Елистратов второй год подряд стал абсолютным чемпионом Европы.

«Сюрпризом этот итог для меня не стал, я ожидал выступить даже получше, — отметил главный тренер по телефону. — Особенно это касается женской эстафеты, но у нас опять произошло стечение обстоятельств, полоса невезения, которая закончилась тем, что мы не попали в финал. В мужской эстафете я рассчитывал на золото, но мы ошиблись в тактическом плане: заняли лидирующую позицию в забеге чуть раньше, чем планировали — за несколько кругов до финиша. Поэтому нас обогнали голландцы и мы в итоге вторые».

В финале на дистанции 1000 метров Елистратов, выиграв до того золото на 1500 м, тактически выжидал, идя на третьей позиции перед двумя венграми — Шандором Лю Шаолинем и Лю Шаоаном, контролируя лишь факт нахождения позади своего главного конкурента — голландца Шинки Кнегта. В итоге россиянин взял бронзу, так и не вступив в видимую борьбу за золото.

«В том забеге нам было важно не допустить, чтобы Шинки набрал больше очков, чем Семен, ведь главное на подобных соревнованиях — это многоборье. Поэтому Елистратов боролся главным образом с Кнегтом. Пришлось в какой-то степени пожертвовать борьбой за золото на дистанции в угоду основной цели. Хотя 1000 м — это явно дистанция Семена», — пояснил Максимов.
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