Максимов рассчитывал, что российские шорт-трекисты выступят на ЧЕ еще успешнее

Всего на турнире, завершившемся в воскресенье в Турине, россияне завоевали 10 наград, выиграв медальный зачет. Семен Елистратов второй год подряд стал абсолютным чемпионом Европы.

«Сюрпризом этот итог для меня не стал, я ожидал выступить даже получше, — отметил главный тренер по телефону. — Особенно это касается женской эстафеты, но у нас опять произошло стечение обстоятельств, полоса невезения, которая закончилась тем, что мы не попали в финал. В мужской эстафете я рассчитывал на золото, но мы ошиблись в тактическом плане: заняли лидирующую позицию в забеге чуть раньше, чем планировали — за несколько кругов до финиша. Поэтому нас обогнали голландцы и мы в итоге вторые».

В финале на дистанции 1000 метров Елистратов, выиграв до того золото на 1500 м, тактически выжидал, идя на третьей позиции перед двумя венграми — Шандором Лю Шаолинем и Лю Шаоаном, контролируя лишь факт нахождения позади своего главного конкурента — голландца Шинки Кнегта. В итоге россиянин взял бронзу, так и не вступив в видимую борьбу за золото.