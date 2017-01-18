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18 января 2017, 13:49 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Максимов: Виктору Ану важнее нащупать соревновательный дух, чем выигрывать медали ЧЕ

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан на данный момент сосредоточен на восстановлении спортивных кондиций, а не на завоевании наград в международных турнирах, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Андрей Максимов.

Россияне завоевали 10 наград на чемпионате Европы, завершившемся в воскресенье в Турине. Ан на турнире завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 метров и занял восьмое место в многоборье.

«Я не ставил глобальных задач перед Виктором, слишком много времени он пропустил и на сегодня ему куда важнее наращивать форму. Главное, чтобы он нащупал соревновательный дух и втянулся в сезон, в тренировочный процесс. Пока он выступает и пробует различные тактические варианты», — сказал Максимов по телефону.

Собеседник агентства не стал делать прогнозов поводу уровня готовности Ана к чемпионату мира, который пройдет в марте в Роттердаме. «Загадывать ничего не буду, поживем — увидим. Виктор не так быстро, но все же набирает свои кондиции. Постепенно. Желание у него огромное», — добавил специалист.
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