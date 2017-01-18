Максимов: Виктору Ану важнее нащупать соревновательный дух, чем выигрывать медали ЧЕ

Россияне завоевали 10 наград на чемпионате Европы, завершившемся в воскресенье в Турине. Ан на турнире завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 метров и занял восьмое место в многоборье.

«Я не ставил глобальных задач перед Виктором, слишком много времени он пропустил и на сегодня ему куда важнее наращивать форму. Главное, чтобы он нащупал соревновательный дух и втянулся в сезон, в тренировочный процесс. Пока он выступает и пробует различные тактические варианты», — сказал Максимов по телефону.

Собеседник агентства не стал делать прогнозов поводу уровня готовности Ана к чемпионату мира, который пройдет в марте в Роттердаме. «Загадывать ничего не буду, поживем — увидим. Виктор не так быстро, но все же набирает свои кондиции. Постепенно. Желание у него огромное», — добавил специалист.