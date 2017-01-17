Олимпийская программа может пополниться новой дисциплиной

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Когда и при каких обстоятельствах родился скоростной спуск на коньках?

— Вместе с коллегой и соотечественником Сигурдом Майхе мы разработали концепцию в 1999 году. На бумаге все выглядело весьма интересно, но требовалось попробовать нашу идею на практике. Кстати, недавно я обнаружил видео 18-летней давности. Тогда мы впервые попробовали съехать с горы на коньках. Получилось удачно. Впоследствии мы тестировали задумку на трассах для натурбана. Собственно, наша дисциплина и вышла с таких треков. Уже потом стали менять конфигурацию для спуска на коньках.

— То есть, его родственным видом можно считать натурбан, спуск на санях по естественной трассе?

— Несомненно. В 2004 году наши соревнования впервые с успехом прошли на Воробьевых горах в Москве. Затем скоростной спуск имел положительный резонанс в канадском Квебеке. Тогда же мы поняли: а в этом что-то есть.

На этап чемпионата мира в Марселе своих спортсменов делегировали уже 23 страны. География стремительно расширяется. Всего же на планете зарегистрированы порядка 800 райдеров, представляющих 43 государства.

Это примерно равнозначно ситуации в олимпийских дисциплинах. Мы рады столь стремительному прогрессу нашего вида спорта.

— И все-таки, как вы додумались спускаться с горы на коньках?

— Изначально я подходил к вопросу с позиции журналиста, поскольку вышел из этой сферы, долго трудился на телевидении. А что доступнее всего для понимания? Отнюдь не сложная система оценок, а выявление сильнейшего в прямом соперничестве. Кто первым пересек финишную черту, тот и идет дальше.

— Кстати, каковы в реальности олимпийские перспективы?

— Мы неоднократно контактировали с соответствующими подразделениями Международного олимпийского комитета. В настоящий момент идут переговоры. Не имею права разглашать детали, но мы действительно двигаемся в заданном направлении. Скоростной спуск идеально подходит для ТВ. Место проведения состязаний очень компактно. Наше преимущество еще и в том, что мы гораздо меньше зависим от погоды, чем многие другие зимние виды.

Регулярные отмены соревнований из-за погоды — это история не про нас. Смотрите, мы способны провести хороший турнир при температуре «+15» на берегу Средиземного моря.

— Этап чемпионата мира Red Bull Crashed Ice на Лазурном берегу — довольно смелое решение. И за ним наверняка кроется хитрая задумка, не так ли?

— Мы тестировали возможность проведения соревнований в условиях субтропического климата. Успех предприятия открывает дорогу в Барселону, Афины, Стамбул, Сочи. Ну и важным аспектом стал выбор Марселя европейской столицей спорта в 2017 году. Требовался молодой и динамично развивающийся вид, который можно было бы добавить к традиционным. Как выяснилось, пальмы весьма органично сочетаются со скоростным спуском на коньках.

— Надо полагать, экспансия в нехарактерные для зимних дисциплин регионы будет продолжена?

— В первую очередь, нас интересует Азия, где пройдут две ближайшие Олимпиады. В Японии, Китае и Корее очень сильна школа конькового спорта: это и скоростной бег, и шорт-трек, и фигурное катание. В плане новых атлетов потенциал здесь очень высокий.

— На первых порах скоростной спуск являлся скорее хобби для экстремалов, деньги на жизнь они добывали в других ипостасях. А как обстоят дела сегодня?

— Постепенно вид спорта становится все более профессиональным. Американец Кэмерон Нааш, братья Лука и Марко Даллаго из Австрии, целая группа канадцев — они входят в топ и имеют за спиной серьезную поддержку. В общем, не беспокоятся насчет обеспечения.

Например, действующий чемпион мира Нааш, закончив учебу, не вышел на работу по специальности, а занимается исключительно тренировками и соревнованиями.

У тех же братьев Даллаго было заманчивое предложение из хоккейной лиги, они игроки довольно высокого уровня. Ребята отказались.

— Почему?

— Даже в случае попадания в сборную Австрии, их шансы выиграть чемпионат мира минимальны. На ледовом треке же это возможно.

— Другие коньковые дисциплины видят в вас конкурентов, опасаются за утечку кадров?

— Мы общаемся с Международным союзом конькобежцев.

С целью привлечения к занятиям спортом молодых людей у этой организации есть планы открыть в разных странах академии, где бы обучали всем дисциплинам на коньках.

Согласно этой задумке, одним из магнитов, притягивающих людей, должен стать скоростной спуск. А овладев базовыми навыками катания, юноша сможет попробовать свои силы и в других разновидностях.