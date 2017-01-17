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17 января 2017, 14:43 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Елистратов, Захаров и Максимов летели рейсом в Уфу, который вернулся в Шереметьево

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов рассказал агентству «Р-Спорт», что он вместе со спортсменами национальной команды Семеном Елистратовым и Русланом Захаровым был на борту самолета, который из-за состояния здоровья пилота был возвращен в московский аэропорт «Шереметьево» спустя около часа после вылета.

<em>МОСКВА 17 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. </em>Главный тренер сборной России по <nobr>шорт-треку</nobr> Андрей Максимов рассказал агентству Р-Спорт что он вместе со спортсменами национальной команды Семеном Елистратовым и Русланом <span class=error>Захаровым</span> был на борту самолета который <nobr>из-за </nobr>состояния здоровья пилота был возвращен в московский аэропорт Шереметьево спустя около часа после вылета. Увеличить
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Тренер и спортсмены, являющиеся представителями уфимской школы шорт-трека, направлялись в башкирскую столицу с чемпионата Европы в Турине, где россияне под руководством Максимова выиграли медальный зачет турнира, завоевав 10 наград. Елистратов подтвердил титул чемпиона Европы в многоборье, Захаров стал серебряным призером первенства в эстафете.

«Мы вылетели в Уфу из Шереметьево, были в воздухе уже порядка часа, после чего самолет развернули обратно в тот же аэропорт из-за плохого самочувствия пилота. Около двух часов мы пробыли в аэропорту и тем же бортом вновь отправились в Уфу. Экипаж был заменен. Сейчас мы уже в столице Башкортостана», — сказал Максимов по телефону.

Тренер сообщил, что в общей сложности они с абсолютным чемпионом Европы Елистратовым и серебряным призером Захаровым добирались из Турина в Уфу «около суток».
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