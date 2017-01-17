Елистратов, Захаров и Максимов летели рейсом в Уфу, который вернулся в Шереметьево
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов рассказал агентству «Р-Спорт», что он вместе со спортсменами национальной команды Семеном Елистратовым и Русланом Захаровым был на борту самолета, который из-за состояния здоровья пилота был возвращен в московский аэропорт «Шереметьево» спустя около часа после вылета.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Тренер и спортсмены, являющиеся представителями уфимской школы
«Мы вылетели в Уфу из Шереметьево, были в воздухе уже порядка часа, после чего самолет развернули обратно в тот же аэропорт
Тренер сообщил, что в общей сложности они с абсолютным чемпионом Европы Елистратовым и серебряным призером Захаровым добирались из Турина в Уфу «около суток».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter