Елистратов, Захаров и Максимов летели рейсом в Уфу, который вернулся в Шереметьево

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Тренер и спортсмены, являющиеся представителями уфимской школы шорт-трека, направлялись в башкирскую столицу с чемпионата Европы в Турине, где россияне под руководством Максимова выиграли медальный зачет турнира, завоевав 10 наград. Елистратов подтвердил титул чемпиона Европы в многоборье, Захаров стал серебряным призером первенства в эстафете.

«Мы вылетели в Уфу из Шереметьево, были в воздухе уже порядка часа, после чего самолет развернули обратно в тот же аэропорт из-за плохого самочувствия пилота. Около двух часов мы пробыли в аэропорту и тем же бортом вновь отправились в Уфу. Экипаж был заменен. Сейчас мы уже в столице Башкортостана», — сказал Максимов по телефону.

Тренер сообщил, что в общей сложности они с абсолютным чемпионом Европы Елистратовым и серебряным призером Захаровым добирались из Турина в Уфу «около суток».